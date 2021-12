Três mil caixas de cerveja são apreendidas no Rio Vermelho

Cerca de 3 mil caixas de cerveja que seriam comercializadas durante a Festa de Iemanjá, que ocorre neste domingo, 2, foram apreendidas em um estabelecimento no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, neste sábado, 1º.

Os produtos foram apreendidos durante uma ação da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

De acordo com fiscais, o estabelecimento, que foi interditado, não tinha licença para explorar a atividade de depósito.

Além do armazenamento irregular, os produtos não poderiam ser comercializados durante a Festa de Iemanjá por serem de marca não autorizada.

Foram apreendidos ainda no local cerca de 300 caixas de guaraná, oito freezers, um caminhão com caixas de isopor, entre outros produtos irregulares.

Os trabalhos tiveram o apoio da Guarda Municipal. O material apreendido foi encaminhado para a sede da Semop.

