Três largos do Pelô são fechados para requalificação por três meses

Os largos Teresa Batista, Pedro Arcanjo e Quincas Berro d’Água, no Pelourinho, ficarão fechados nos próximos três meses para reformas emergenciais, de acordo com nota divulgada nesta terça-feira, 16, pela Secretaria de Comunicação do Estado (Secom).

Os espaços, que tradicionalmente recebem atrações musicais durante os festejos de São João, receberão um investimento total de R$ 2,4 milhões, segundo o órgão.

Por isso, eles estarão de fora das festas juninas deste ano. Ainda de acordo com a Secom, o fechamento das praças seguirá uma recomendação feita pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), que administra os locais, e pelo Corpo de Bombeiros.

Os dois órgãos, segundo a nota da pasta, realizaram vistoria nos largos, em abril, e verificaram a necessidade de reformas estruturais de emergência.

“Na avaliação do diretor-geral do Ipac, João Carlos Oliveira, por ser aberto nas suas extremidades laterais, os largos tornam-se vulneráveis e bastante fragilizados na época das chuvas”, diz o comunicado.

A Secom lembra que as praças Teresa Batista, Pedro Arcanjo e Quincas Berro d’Água estão em área tombada no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A TARDE contatou o Corpo de Bombeiros a fim de saber qual o conteúdo da vistoria feita pela corporação, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. Já a Secom informou que todas as informações disponíveis estavam na nota divulgada.

