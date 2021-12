Três jovens são executados em residência no Rio Sena

Dois adolescentes e outro jovem ainda não identificado pela polícia foram executados a tiros, na madrugada desta quarta-feira, 11, dentro de dois imóveis na rua Pitágoras, em Rio Sena. Moradores relataram que autores são cerca de 12 homens fortemente armados, a mando do traficante conhecido como Paripe.

“Aqui é BDM [Bonde do Maluco] e ‘Tudo 3’. Paripe é de outra facção e quer tomar o tráfico aqui. Os meninos não se envolviam, mas andavam com os caras do movimento, tiravam fotos e colocavam nas redes sociais”, afirmou um morador.

Edson Vítor da Silva Santos, 15 anos, dormia quando os homens invadiram a residência. Já Sérgio Luiz Pereira da Silva, 14 anos, e outro jovem conhecido como Zé Carlos dormiam no primeiro andar de outro imóvel quando foram assassinados. A assessoria da Polícia Civil informou que a autoria e a motivação são desconhecidas.

adblock ativo