Três jovens são baleados durante aniversário em bar no Imbuí

Três jovens foram baleados na noite desta terça-feira, 21, durante uma comemoração em um bar no bairro do Imbuí, em Salvador.

De acordo com a Stelecom, o crime aconteceu por volta 22h. Francisco Prudêncio Neto, 21 anos, Denilson Firmino Guimarães, 22 anos, Roque Pereira da Silva, 28 anos, foram atingidos quando festejam o aniversário de um amigo, na avenida Jorge Amado.

Ainda segundo a Stelecom, suspeitos armados pararam em frente ao bar, em um veículo vermelho, e realizaram disparos na direção das vítimas. Francisco e Roque foram atingidos no abdômen. Denilson levou um tiro no braço direito. Todos foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde estão internados.

Não há informações sobre autoria e a motivação do crime. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. Ninguém foi preso até a manhã desta quarta-feira, 22.

