Três irmãos são presos com submetralhadora no Nordeste de Amaralina

Os irmãos Luiz Henrique Oliveira da Silva, Paulo Henrique Oliveira Silva e Brendo de Oliveira foram presos nesta quinta-feira, 17, com uma submetralhadora, drogas e munições na região conhecida como Ladeira do Barro, no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

Policiais da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina) foram recebidos a tiros pelo trio, que tentou fugir. Eles foram capturados pela polícia e levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com o comandante da 40ª CIPM/Nordeste de Amaralina, major PM Amílton Souza Teixeira Júnior, além de uma submetralhadora, foram apreendidas com os criminosos munições intactas, capsulas, um carregador para pistola automática, maconha, crack, embalagens para drogas, uma balança, tesoura e um recipiente de fermento em pó que seria usado para misturar com cocaína.

Submetralhadora 9 milímetros encontrada com o trio de irmãos

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará se os irmãos estão envolvidos em mortes relacionadas ao tráfico de drogas na região.

