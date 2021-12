Três irmãos são assassinatos em São João do Cabrito

Três irmãos foram mortos dentro da casa onde moravam, no bairro de São João do Cabrito, na noite desta quarta-feira, 17. Elias Nascimento Brito dos Santos, 19, e os irmãos de 17 e 16 anos moravam com o pai, na travessa Noroeste.

Segundo a polícia, cinco homens armados chegaram ao local e três invadiram a casa. Dentro da residência, eles atiraram contra as vítimas, que chegaram a ser encaminhadas para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), uma das vítimas era suspeita de envolvimento com tráfico de drogas.

Mais dois homicídios

Em Fazenda Grande do Retiro, também às 20h, Arafisson Santos da Encarnação foi morto a tiros na rua Cantinho Fernandes. De acordo com a Stelecom, três homens se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos.

Já na Estrada das Barreiras, Milton Luís Almeida Santos, 47 anos, foi morto por dois indivíduos em uma moto. O crime ocorreu na rua Padre Anchieta, no conjunto ACM. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos tiros.

