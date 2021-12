Três irmãos são assassinados em apartamento no Trobogy

Três irmãos foram assassinados nesta quinta-feira, 6, dentro de um apartamento em um condomínio fechado no bairro de Trobogy. Os homens estavam dentro do imóvel no Residencial Vila Rita, na rua Mocambo, por volta de 8h30, quando foram assassinados com tiros na cabeça.

Os moradores do condomínio disseram que o local é tranquilo e se surpreenderam quando ouviram os disparos. Eles não souberam explicar as circunstâncias do crime.

A motivação do triplo homicídio ainda é investigada, mas, segundo a polícia, uma das vítimas tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

A Polícia Militar também suspeita que esse crime esteja relacionado com outro triplo homicídio que ocorreu 30 minutos depois na Via Regional, em Cajazeiras.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), testemunhas disseram que dois homens em uma moto passaram atirando, matando três homens que estavam no local. Eles também foram atingidos na cabeça.

Uma possível relação entre os dois crimes ainda é investigada.

adblock ativo