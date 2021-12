Três irmãos são assassinados a tiros dentro de casa em Sete de Abril

Três irmãos, dois homens e uma mulher, foram assassinadas a tiros dentro de uma casa na tarde desta segunda-feira, 23, na rua da Boa Paz, na localidade conhecida como Buraco do Peba, no bairro de Sete de Abril, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar, homens armados teriam invadido a residência e efetuado os disparos. A área foi isolada e o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) foi acionado para realização de perícia e remoção dos corpos.

O delegado do Silc, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Libio Braga informou já ter conhecimento da motivação do crime, bem como a identidade de alguns dos suspeitos.

As vítimas foram identificadas como Elisson, Erenílson e Evelyn dos Santos. As idades das vítimas não foi revelada. A Polícia Civil investigará o crime.

