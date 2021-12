Três imóveis desabam por conta da chuva

A chuva que atinge Salvador desde a madrugada desta quinta-feira, 18, provocou dois desabamentos de imóveis no bairro do Iapi e um em Bairro da Paz. Uma casa desmoronou totalmente na rua Bom Jesus da Lapa. Ninguém ficou ferido, já que o imóvel estava desocupado. Parte de outra residência também desabou. Os destroços atingiram um botijão, o que provocou preocupação para os moradores. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a situação controlada. Outro imóvel desabou na rua da Resistência, no Bairro da Paz.



A situação foi complicada durante a madrugada, quando trovoadas assustaram os soteropolitanos e o rio que corta a Avenida ACM transbordou nas imediações do Hiper Bompreço. Alguns carros ficaram ilhados. A água também alagou o poço dos elevadores do Edifício Iguatemi Multiplus, que tem 22 andares, contando dois de garagens, de acordo com moradores. Por conta do problema, moradores estão usando escadas para entrar e sair do prédio.



A internauta Lissa Ungar relatou na página do A TARDE On Line no Facebook que a chuva desta madrugada alagou a Rua Artur Gomes de Carvalho, na Pituba, impossibilitando a passagem de veículos. Ela conta que bueiros foram entupidos e o lixo ficou boiando na rua.

"Toda vez que dá uma chuva forte em Salvador sempre ocorre isso e todos os moradores do condomínio (Edifício Mater Redemptóris) ficam sem dormir para tirar o carro correndo das garagens, pois a água chega a cobrir os carros. Minha mãe já perdeu o carro uma vez durante uma chuva forte. Essa rua é um problema!", conta.

A Defesa Civil registrou 73 ocorrências até às 11h30. Três árvores caíram em Salvador, sendo uma em Massaranduba e outra em Marechal Rondon, próximo a BR-324. Não há confirmação de feridos. Mas um corpo foi encontrado no Retiro e a polícia suspeita que pode ser uma vítima da chuva.



Nesta quarta, a forte chuva que atingiu Salvador e outras regiões da Bahia causou transtornos na capital baiana e foi motivo de esperança para as áreas que sofrem com a seca.



A previsão é que o tempo continue fechado em Salvador com chuvas periódicas, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nesta sexta, o sol volta a aparecer, mas ainda pode ter pancadas de chuva com trovoadas. O tempo só deve melhorar a partir de segunda-feira, 22.

Confira o trânsito ao vivo na Rua Aristides Milton, em Itapuã, onde a pista está molhada:

