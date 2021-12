Três homens são presos por toque de recolher em Mata Escura

Três homens foram presos por suspeita de envolvimento em um toque de recolher em Mata Escura, causando transtornos para os moradores do bairro.

Lucas dos Santos Barreto, o "Filho de Tampinha", 21 anos, Danilo Dória Cerqueira, o "Nego Drama", 23, e Emerson Rocha dos Santos, 26, foram detidos nesta quarta-feira, 1º, por equipes da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) e da 1ª DH (Atlântico). No entanto, as informações só foram divulgadas pela polícia na manhã desta quinta, 2.

O trio que também é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Cinco pessoas também foram presas por envolvimento no caso Mata Escura. Anteriormente, um casal foi detido em flagrante ao tentar forçar os comerciantes a aderir ao toque de recolher

Toque de recolher

O toque de recolher foi anunciado por bandidos no dia 24 maio, e levou pânico aos moradores. Comerciantes fecharam as portas, escolas e o posto de saúde tiveram atividades suspensas e as ruas ficaram vazias.

Ainda na terça-feira, o policiamento foi reforçado na região e duas pessoas suspeitas de disseminar o toque de recolher no bairro foram presas. Eles foram levados para a 11ª Delegacia Territorial de Tancredo Neves.

Segundo a PM-BA, o toque de recolher foi dado por criminosos depois da morte do suspeito de homicídio Cristian Sostenis Barreto Silva, que era representado pelo "Ás de ouro do Baralho do Crime" da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

A mensagem também fez com os ônibus parassem de entrar no bairro. Durante seis dias, os moradores tiveram que andar até a entrada da localidade para ter acesso ao transporte público.

Na segunda-feira, 30, os coletivos voltaram a circular no bairro. Conforme o sindicato os rodoviários, o retorno dos ônibus aconteceu após a Polícia Militar fornecer garantias de segurança reforçada na região.

