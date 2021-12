Três homens são presos após passar em blitz da PM com carro roubado

Roberto Wesley Pereira de Oliveira, Ruan Filipe Santos Costa e Yuri da Silva foram presos, na noite de sexta-feira, 24, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, após tentar passar por uma blitz da Polícia Militar (PM-BA) com um carro roubado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o trio foi parado na rua Melo Moraes Filho a bordo de um veículo modelo Fiesta. Com eles, foram encontrados dois revólveres calibres 38 e 32, munições, a quantia de R$ 1.338, aparelhos eletrônicos de vítimas e a chave de um carro.

Ao ser questionado o local que estaria o outro veículo, eles acabaram levando os policiais até a rua da Califórnia, no mesmo bairro, onde foi localizado um Palio, também com restrição de roubo.

Os suspeitos, os veículos e os pertecentes das vítimas foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Materiais apreendidos com os suspeitos | (Foto: Divulgação l SSP-BA)

