Três homens são mortos na Fazenda Grande do Retiro

Uma briga entre duas facções, segundo versão de moradores, terminou com um homem morto e seis pessoas feridas na Rua Doutor Pedro Araújo, na Fazenda Grande do Retiro. O confronto ocorreu por volta das 10h da noite de quarta-feira, 7, durante um paredão de som, organizado após a realização de um bingo.

Segundo versão oficial, Danilo dos Santos, 20 anos, que era o alvo dos suspeitos, foi assassinado com um tiro no peito. De acordo com testemunhas, ele saiu cambaleando e caiu a cerca de 20 metros de onde estava.

Sem se identificar, vizinhos relataram que o ataque teria sido ordenado por Anísio, apontado como um dos líderes do tráfico na região conhecida como Nó de Pau. Altemir e Gilvan, outros dois comparsas, também teriam participado da ação. Ontem, ainda havia marcas de sangue no chão e perfurações no capô de um carro estacionado na calçada próxima de onde a vítima tombou.

Em meio ao fogo cruzado, uma mulher e a filha dela de 1 ano acabaram atingidas de raspão.

Entre os feridos estariam o próprio Anísio, identificado na Unidade de Saúde de Pronto Atendimento da Avenida San Martin como Anísio Batista de Melo, 45 anos. Já o parceiro dele, Gilvan, fugiu do posto médico antes mesmo de ser atendido.

A assessoria das Polícia Civil, entretanto, não confirmou se a dupla é de fato responsável pela morte Danilo. "Vira e mexe, esses caras tocam o terror por aqui. Não querem nem saber se tem criança na rua", contou uma mulher.

A poucos metros dali, por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira, Luís Paulo Baião Pestana, 26, foi morto a tiros na Rua Melo Morais Filho, Travessa 1º de Maio.

Segundo a Polícia Civil, por ora, não é possível afirmar se o crime tem relação com o ataque da Rua Doutor Pedro Araújo.

A família da vítima, no entanto, disse que ela "pode ter sido assassinada por ter se misturado com pessoas erradas" . Sobre Danilo, vizinhos e familiares negaram que o rapaz tivesse envolvimento com a criminalidade. O delegado Antônio Montenegro, da 3ª Delegacia de Homicídios, (DH/BTS) investiga os dois casos.

