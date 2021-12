Três homens são mortos durante operações da PM em Sussuarana e Narandiba

Três homens foram mortos na madrugada desta quinta-feira, 15, durante operações da Polícia Militar em bairros de Salvador. De acordo com a PM, equipes da 23ª e 48ª CIPMs realizaram ações preventivas em localidades de Narandiba e Sussuarana, na capital baiana.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a primeira ocorrência aconteceu no bairro de Sussuarana, na rua Ayrton Senna, quando policiais surpreenderam homens armados na região.

“Era um grupo com cerca de 15 criminosos. No confronto dois acabaram feridos e encaminhados para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiram”, informou o comandante da 48ª CIPM, major Jailton Carvalho Santana.

Com os homens foram encontrados uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, munições, dois coletes balísticos, 123 pinos de cocaína e cinco porções de maconha.

Já na Rua do Canal, em Narandiba, policiais da 23ª CIPM faziam rondas quando suspeitos perceberam a presença da guarnição e dispararam com armas de fogo. “Após confronto, encontramos um dos traficantes no chão. Socorremos para o Hospital Roberto Santos, mas ele não resistiu”, informou o comandante da unidade, major Jorge Alan Pereira Cylindro.

Com um dos suspeitos foram encontrados 140 porções de maconha, 22 pinos de cocaína, uma pistola calibre 380, munições, um celular e R$ 67. As duas ocorrências foram registradas na Corregedoria Geral da Polícia Militar.

