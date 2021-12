Três homens são mortos a tiros no IAPI; polícia investiga triplo homicídio

Três homens morreram baleados na madrugada desta sexta-feira, 10, no IAPI, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar (PM), a primeira vítima foi encontrada caída na rua Conde de Porto Alegre, rua principal do bairro, por volta das 3h30.

Ele chegou a ser socorrido por uma guarnição da 37ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) para o Hospital Ernesto Simões, no Pau Miúdo, onde morreu. Uma pessoa não identificada abordou os policiais na saída da unidade médica e identificou o homem como Paulo Sérgio Santos Lima, 29 anos.

Durante o socorro a Paulo, a mesma viatura recebeu informações de outros dois suspeitos mortos na rua Villa Antônio Balbino, uma transversal da Conde de Porto Alegre. Moradores informaram à polícia que os homens – identificados como Marcus Vinícius Santos Sousa e Leonardo da Silva Santos – eram amigos de Paulo Sérgio. Os três teriam envolvimento com o tráfico de drogas.

Até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas. O caso, que é considerado pela polícia como triplo homicídio, será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH).

Moradores informaram à polícia que os três suspeitos tinham envolvimento com o tráfico de drogas

adblock ativo