Três homens são executados próximo de escola no Lobato

Três homens foram executados no bairro do Lobato, em Salvador, na noite desta quinta-feira, 5. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o crime ocorreu por volta das 22h40, próximo à Escola Bela Vista do Lobato.

Ederson Santos de Jesus, 23 anos, e outros dois homens, de identidades ignoradas, foram baleados em diversas partes do corpo.

A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo