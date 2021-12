Três homens são executados em bar no Curuzu

Três homens foram assassinados no Curuzu, por volta das 3h desta quarta-feira, 30, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

Eles estavam em um bar perto de casa, na Rua Direta do Curuzu, quando cinco homens chegaram em um carro preto. Três deles desceram do veículo e dispararam diversas vezes contra as vítimas.

No início da manhã, agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para fazer a perícia. Logo após, os corpos das vítimas foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a motivação do crime.

Recorrência

Na manhã da terça, 29, mais uma morte foi registrada no Curuzu. O corpo de Cleidison Oliveira da Cruz, 26 anos, foi achado dentro de um Gol preto na rua da Jaqueira.

Ele estava caído entre os bancos da frente e do fundo do veículo com placa NYQ 7050. De acordo com a polícia, ele foi atingido por vários tiros na cabeça por volta das 6h.

