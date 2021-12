Três homens são encontrados mortos na Fazenda Grande do Retiro

Três homens foram encontrados mortos no início da madrugada desta terça-feira, 7, em Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Os crimes aconteceram em duas localidades diferentes no bairro.

Os corpos de Wendel Relemberg Santos de Freitas, 20 anos, e Cláudio Santana dos Santos Júnior, 22 anos, foram localizados por volta de 0h10 na rua Mello Morais Filho, em frente ao Colégio Dom Avelar.

Cerca de 20 minutos depois, um homem, ainda não identificado, foi localizado morto na rua Democrata, no final de linha do bairro. Policiais da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram nos locais e constataram que as vítimas foram mortas a tiros.

O Serviço de Investigação em Local de Crime (SILC) realizou a perícia e a remoção dos corpos. De acordo com a PM, guarnições realizaram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil, até o momento não há relações entre os dois casos, portanto estão sendo investigados separadamente pela 3ª Delegacia de Homicídios - Bahia de Todos os Santos, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

