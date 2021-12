Três homens são baleados em São Tomé de Paripe

Três homens foram baleados na noite desta segunda-feira, 12, no bairro de São Tomé de Paripe, no Subúrbio de Salvador. Segundo consta no boletim da Secretaria de Segurança Pública, a ocorrência foi registrada por volta das 21h.

De acordo com a Polícia Militar, o Centro Integrado de Comunicação (Cicom) informou ao orgão que o trio deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paripe após sofrer disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com a PM, duas vítimas foram encaminhadas da UPA para o Hospital Geral do Estado (HGE) e o terceiro homem para o Hospital Municipal de Cajazeiras.

Apesar dos três casos apontados pela PM, a Polícia Civil registrou apenas uma pessoa baleada. Os disparos ocorrerram em um ponto de ônibus nas imediações da Base Naval. O estado das vítimas não foi informado.

As circunstâncias que ocasionaram os tiros também são desconhecidas. O caso foi registrado na 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi).

