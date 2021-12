Três homens são assassinados em Salvador e Simões Filho

Três homens foram assassinados na noite desta terça-feira, 13, em Salvador e em Simões Filho. Eles foram vítimas de disparos de arma de fogo.

Cleberson Ribeiro dos Santos, 25 anos, foi morto com um tiro na cabeça na rua principal da Fazenda Guerreiro, em Simões Filho.

Já Rodrigo Silva Souza, 21 anos, foi baleado também na cabeça, além de coxa e costas quando estava na rua Nova do Paraíso, na Boca do Rio, na capital baiana.

Outro homem, identidade ainda ignorada, também morreu após ser atingido no tórax, rosto e abdômen no bairro do Lobato.

A Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) não tem informações sobre a autoria e a motivação dos três homicídios.

