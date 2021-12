Três homens e um adolescente são capturados por incêndio em ônibus

Três homens foram presos e uma adolescente apreendida, nesta segunda-feira, 18, por suspeita de participação no incêndio de um ônibus na BA-528. O coletivo foi queimado na localidade conhecida como "Ponto da Vaca, nas proximidades da Estrada do Derba, BA-528, em Paripe.

Éverton Ferreira de Souza, 21 anos, Edmilson de Santana Santos, 19, e Alan de Santana Santos, 25, foram presos juntos a uma menor, que foi apreendida. Os três primeiros possuem antecedentes. Alan responde por homicídio e saiu do presídio Lemos de Britto, no bairro da Mata Escura, na última sexta, 15. Éverton responde por tráfico de drogas e Edmilson já foi apreendido pela prática de roubo, quando era menor de idade.

Logo após o crime, a polícia atribuiu o crime a uma retaliação de um grupo de traficantes de São Tomé de Paripe.

"É uma tentativa de retaliação por conta da intensificação do policiamento na área, do aperto que estamos dando no tráfico de drogas da região”, afirmou o major Elsimar Leão, comandante da 19ª CIPM (Paripe), em nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Ninguém ficou ferido na ação e o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. O grupo foi conduzido para a 5a Delegacia Territorial de Periperi onde prestará esclarecimentos sobre o caso.

Ataque aconteceu nas imediações da Estrada do Derba (Foto: Alexandre Santos | Ag. A TARDE)

