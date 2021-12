Três homens armados assaltam restaurante no Itaigara

Três homens armados assaltaram o restaurante Mariposa, na noite desta quinta-feira, 21, localizado no shopping Boulevard 161, no bairro do Itaigara, em Salvador .

Em contato com o Portal A TARDE, o responsável pelo restaurante, Felipe Oliveira informou que no momento da ação cerca de 20 pessoas estavam no local e que os criminosos entraram no estabelecimento e levaram os pertences de todos.

"Como é sabido, a sociedade brasileira vem sofrendo, de forma crescente, com a ineficiência da segurança pública, mas, destacamos aqui que adotamos todas as providências que nos cabem para continuar atendendo com qualidade e conforto todos os nossos clientes, que já estão sendo, por nós, totalmente assistidos", disse.

Os assaltantes ainda não foram identificados. A polícia espera obter imagens das câmeras de segurança.

