Três foragidos são presos com auxílio de Reconhecimento Facial

Três foragidos da Justiça foram presos entre terça-feira, 24, e quarta-feira, 25, com o auxílio do sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

No primeiro flagrante, Telma de Lima Freitas, 34 anos, suspeita de roubo e com mandado de prisão em aberto no município baiano de Coração de Maria. Ela não possuía documentos, mas assumiu ser Telma e passou pelo protocolo de identificação humana.

Ainda na terça-feira, 24, durante a noite, Lucas Santana da Silva, 29 anos, foi conduzido e identificado. Ele possuía mandado expedido pela 1ª Vara de Tóxicos de Salvador, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Já Jerônimo Gomes de Jesus Filho, 48 anos, foi reconhecido pelo sistema da SSP nesta quarta-feira, 25. Ele possuía mandado de prisão expedido pela comarca da cidade mineira de Teófilo Otoni, suspeito de falsificação.

adblock ativo