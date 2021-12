Três estudantes são detidos por pichar muro de museu

Três estudantes da Ufba foram detidos pela polícia ao pichar um muro do Museu Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória, no início da noite deste sábado, 17.

Os universitários foram liberados após a polícia registrar um termo circunstaciado na Central de Flagrantes da Polícia Civil, na avenida Acm.

Pedro Henrique Nascimento Maia, de 21 anos, Sofia Canário Sente, de 18 anos, e e Onildo Alves Sento Sé Júnior, de 23 anos, podem ser penalizados por contravenção penal, considerada um crime de menor potencial ofensivo, e realizar serviços comunitários.

