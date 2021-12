Três estações da Linha 2 do metrô entram em operação

A Linha 2 do Metrô de Salvador começou a operar comercialmente nesta segunda-feira, 5. Três estações (Acesso Norte 2, Detran e rodoviária) estão funcionando, em um trecho de 2,2 km. O trajeto pode ser percorrido em cerca de 3 minutos.

O governador Rui Costa (PT) participou da inauguração desse trecho da Linha 2. "Esse é um marco histórico para a mobilidade de Salvador, já que o metrô agora chega até a região do Iguatemi, que é uma área pulsante de Salvador", disse Rui, enquanto fazia a viagem entre as estações de Pirajá e Acesso Norte e depois seguiu para a da Rodoviária.

A passageira Alice Maia também comemorou a inauguração da Estação da Rodoviária. "Vai facilitar muito a minha vida, porque eu já usava o metrô para ir para região do Iguatemi, mas precisava descer no Acesso Norte e seguir de ônibus. Agora posso ir direto, evitando o engarrafamento", afirmou.

150 mil 150 mil

Com o início da operação, agora é possível percorrer o trajeto entre Lapa e Iguatemi em um período de 14 minutos, fazendo a integração entre as linhas 1 e 2 no Acesso Norte sem custo adicional. O usuário também pode viajar entre Pirajá e Rodoviária em um período de 13 minutos.

As estações Acesso Norte 2, Detran e Rodoviária atendem aos bairros de Luís Anselmo, Vila Laura, Pernambués, Cabula, Retiro, Cidade Nova, Pau Miúdo, Saramandaia, Brotas e Caminho das Árvores. A estimativa é que cerca de 150 mil pessoas sejam beneficiadas pelas novas estações.

Os equipamentos ainda não estão completamente finalizados. As estações Detran e Rodoviária ainda vão receber novas passarelas de acesso com piso tátil, câmeras de monitoramento, largura e comprimento adequados às novas regras de acessibilidade.

45 45

Por enquanto, o espaço funciona com uma passarela adaptada. A previsão é que a estrutura fique pronta até julho de 2017.

A tarifa do metrô é de R$ 3,30. O equipamento funciona todos os dias das 5h à 0h. No metrô, o usuário pode utilizar o cartão da CCR Metrô Bahia, SalvadorCard e Metropasse

Com o início da operação destas estações, 45 linhas de ônibus que passam pela Estação de Transbordo do Iguatemi serão integradas ao transporte de metrô.

Confira a lista:

1443- Fazenda Grande 4 X Lapa

1443.01-Fazenda Grande 4 X Lapa

N036 - Lapa X Vale dos Lagos

1106 São Gonçalo X Pituba

1106.01 São Gonçalo X Pituba

1136 Narandiba X Hospital Geral

1139 N.Senhora do Resgate X Pituba

1139.01 N.Senhora do Resgate X Pituba

1513 -Valeria X Pituba

1538- CJ Estação Pirajá X Pituba

1538-01 CJ Estação Pirajá X Pituba

1538.02- CJ Estação Pirajá X Pituba

0904- Conjunto Guilherme Marbacak X Lapa

0919 - Vale dos Rios/Stiep X Lapa

1019 - Bairro da Paz X Lapa

1022 - Praia do Flamengo X Lapa

1050- Estação Musssurunga X Lapa

1102 - Cabula VI X Lapa

1105 - Narandiba/Doron X Lapa

1120- S. Gonçalo X Lapa/Campo Grande

1215- Engomadeira X Lapa

1215.01- Engomadeira X Lapa

1223- Sussuarana X Lapa

1225- Sussuarana X Lapa (via Vasco da Gama)

1236- Novo Horizonte X Lapa

1302- Vila 2 de Julho/ Trobogy X Lapa

1315- Mata dos Otis X Lapa

1323- São Marcos X Lapa/ Barra Avenida

1326-Vale dos Lagos X Lapa

1334- Sete de Abril X Lapa

1348 - Canabrava /Nova Cidade X Lapa

1392-Jardim N. Esperança X Lapa/ Barra

1413 - Boca da Mata X Lapa

0131- Lapa X Patamares R1

0132- Lapa X Patamares R2

0524- Luís Anselmo X Pituba

1622- Alto do Cabrito X Pituba

1644- Base Naval X Campo Grande

H029 - Cosme de Farias X Cab

0807 T. da França X Pituba

0807.01 T. da França X Pituba

0807.02 T. da França X Pituba

1475- Aguas Claras X Pituba

0901- Boca do Rio X Pituba

adblock ativo