Três embarcações vão realizar a travessia no feriado

A travessia para a ilha de Itaparica vai ser realizada por três ferries durante o feriado da Proclamação da República, comemorado na próxima quinta-feira, 15. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a partir desta quarta-feira, 14, duas lanchas vão também vão reforçar a travessia, para atender aos usuários sem veículos.

Durante o feriadão, as viagens a bordo do Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anna Nery serão feitas no sistema bate-volta, das 5h às 23h30, nos dois sentidos. Segundo a Agerba, se houver demanda, outras viagens podem ser feitas depois do horário estipulado.

Filas - O movimento já é intenso no terminal de Bom Despacho. Apesar do grande número de pedestres, ainda não há filas para a compra de passagens. Quem vai realizar a travessia de carro vai ter que esperar, uma longa fila de veículos já se forma no Comércio, atrapalhando o trânsito da região

