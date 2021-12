Três dos sete foragidos da Cadeia Pública são recapturados em ônibus

Três dos sete detentos que fugiram da Cadeia Pública de Salvador, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, foram recapturados em um ônibus na noite desta segunda-feira, 8. As prisões ocorreram após o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) guiar as guarnições da Operação Gêmeos, que já faziam patrulhamento desde o período da manhã, até o trio.

Rondas eram feitas na avenida Gal Costa, que fica no entorno do presídio, quando uma denúncia anônima indicou a localização dos homens. Eles estavam em um coletivo e, por meio de fotos, os policiais conseguiram identificá-los.

Rogério Oliveira Santos, Enzo Uadson Santos Oliveira e Welligton Campos Maisck foram reconduzidos para o sistema prisional. Os policiais continuam as buscas por Felipe Nauã Fiúza Moreira, Eremito Carlos Nascimento, Caio Felipe Santos e Joílson Santos Silva.

