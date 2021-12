Três dos 5 menores que fugiram da Case retornaram à unidade

Três dos cinco adolescentes que fugiram da Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case), no bairro Tancredo Neves, na última terça-feira, 27, retornaram à unidade e se entregaram voluntariamente nesta quinta-feira, 29, segundo informou a assessoria da Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac).

Segundo relatório da Fundac, cinco adolescentes evadiram na última terça, após participarem de uma oficina interna de percussão. A atividade estava sendo realizada com nove educandos, acompanhados por dois socioeducadores e, antes de finalizar a oficina, dois menores agrediram os funcionários, propiciando a fuga dos outros adolescentes. Dos nove envolvidos, quatro foram resgatados ainda na unidade e os outros cinco conseguiram fugir através do telhado da enfermaria na unidade.

O paradeiro dos outros dois adolescentes é desconhecido e, segundo a Fundac, em casos como este, as famílias dos infratores são comunicadas sobre a fuga e são encaminhados à 2ª Vara da Infância e da Juventude os dados sobre os mesmos, além de um relatório sobre o caso.

Após o procedimento, o Poder Judiciário toma as providências pertinentes, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).

adblock ativo