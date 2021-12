Três detentos fogem do Presídio de Salvador durante a madrugada

Três detentos fugiram do Presídio de Salvador, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na madrugada desta quarta-feira, 19. Para isso, eles quebraram as grades da cela onde estavam.

De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), os fugitivos foram identificados como Tiago Silva Sampaio, preso por porte de arma de calibre restrito; Cléber dos Santos Freire, detido por sequestro; e Gutemberg Santana de Oliveira, que responde por homicídio, porte de arma de calibre restrito e tráfico de drogas.

Ainda segundo a Sinspeb, os homens, após arrancarem a grade do banheiro da cela, removendo os tijolos de sustentação e acessaram a parte superior. Depois, eles fugiram por um matagal.

