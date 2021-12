"Três de Paus" do Baralho do Crime é preso após procurar atendimento em hospital

Leonardo Fernando dos Santos, o "Três de Paus" do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foi preso neste sábado, 4, após procurar atendimento no Hospital Eládio Lasserre, no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

De acordo com a SSP-BA, o homem, também conhecido como "Léo Barata", atuava no bairro de Valéria e na localidade da Lagoa da Paixão.

Ele foi capturado por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos-os-Santos e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que foram até a unidade de saúde e cumpriram o mandado de prisão pela prática de homicídio.

Léo Barata foi transferido para o Hospital do Subúrbio, em Periperi, onde está custodiado.

