Três corpos são encontrados dentro de carro em chamas em Simões Filho

Três corpos carbonizados foram encontrados dentro de um carro ainda em chamas na manhã desta sexta-feira, 22, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS). O carro foi encontrado pela Polícia Militar na Via Periférica I, no Centro Industrial de Aratu (CIA). Não há informações sobre as vítimas.

Segundo a polícia, os corpos foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria e motivação do crime serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Outros casos

É o terceiro caso este mês de pessoas encontradas carbonizadas na região da CIA, em Simões Filho. No dia 25 de novembro um homem foi encontrado parcialmente carbonizado. Já no dia 16 de dezembro o corpo de um homem foi localizado carbonizado, dentro de um saco e com perfurações na cabeça.

