Três consórcios apresentam propostas para os ônibus

Apenas três consórcios - Jaguaribe, Plataforma e Salvador Norte - apresentaram propostas para operar as linhas de ônibus de Salvador, em sessão realizada nesta segunda-feira, 14, na sede da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transportes (Semut), na Federação.

Nesta terça, 15, às 8 horas, segundo o titular da Semut, Fábio Mota, a comissão julgadora do processo licitatório - formada por técnicos da secretaria e por um representante da Procuradoria Geral do Município (PGM) - reúne-se para analisar a documentação entregue pelos interessados.

O resultado da concorrência será divulgado em até oito dias, estima Mota. O critério de escolha dos vencedores é o valor da proposta financeira (outorga). Depois, questões estruturais e de documentação serão levadas em conta.

Fábio Mota preferiu não divulgar as empresas que compõem cada consórcio e o teor das propostas feitas pelos concorrentes. Questionado sobre a transição entre as atuais e as novas empresas, Fábio Mota disse ser "precipitado" falar sobre o assunto. "Precisamos analisar a documentação e verificar se os consórcios estão dentro das exigências", diz.

Mota minimizou o esvaziamento do processo licitatório. Disse não considerar fracasso a participação de apenas três consórcios. "Não sabemos ainda quantas empresas compõem cada consórcio. Seria um fracasso se ninguém aparecesse", frisou.

Protesto

Em frente à sede da Semut, uma manifestação do Movimento Passe Livre (MPL) criticou a licitação, acompanhada por ostensivo policiamento militar.

A principal crítica dos ativistas é quanto à forma de escolha do vencedor da concorrência. Assim como o governo do estado, que na semana passada enviou à prefeitura um ofício pedindo a suspensão do processo licitatório, o MPL defende que o critério utilizado deveria ser o menor valor da tarifa - e não a maior proposta apresentada pelas empresas.

"Da forma que está sendo feita a licitação, a prefeitura enche os cofres e depois o empresário vai repassar na tarifa o valor pago", analisou Walter Takemoto, militante do MPL e ex-diretor da Companhia Municipal de Transporte Coletivo de São Paulo (CMTC-SP).

Silêncio

Apesar do silêncio em torno das empresas que participam da disputa, A TARDE apurou que os grupos que atualmente operam os ônibus em Salvador devem seguir atuando na capital baiana.

Contatada, a Boa Viagem, uma das cinco empresas do Grupo Evangelista, informou que disputaria a licitação com as coirmãs Axé, Praia Grande e Joevanza. Este seria o consórcio Plataforma, pois as quatro empresas já atuam na região de mesmo nome.

Também contatadas, Capital, Ilha Tropical e Rio Vermelho confirmaram participação no processo licitatório, mas não revelaram em qual consórcio se encaixaram.

A assessoria das empresas São Cristóvão e Modelo, do mesmo grupo empresarial, afirmou que não pode divulgar informações sobre o assunto. Já a Central pediu que A TARDE procurasse o sindicato das empresas (Setps) para falar sobre o assunto.

Questionados, o superintendente e o assessor de relações sindicais do Setps, Horácio Brasil e Jorge Castro, afirmaram que a entidade só vai se pronunciar após o resultado final da licitação.

As outras cinco empresas que atuam na cidade - BTU, Vitral, Expresso Vitória, Ondina, Transol - não responderam à reportagem.

Apesar do silêncio em torno do nome das concorrentes, uma fonte ligada às empresas - que não quis ser identificada - revelou com exclusividade à reportagem de A TARDE a provável composição dos três consórcios.

Além do Grupo Evangelista, há outra presença certa entre os concorrentes da licitação. É o antigo Grupo Vibemsa, que já foi considerado a maior força do país no ramo do transporte público.

Agora sob o nome Salvador Norte, o consórcio da Vibemsa é composto pelas empresas Rio Vermelho, Verdemar, Central, Ondina e BTU. O outro provável consórcio participante é uma associação das empresas Expresso Vitória, Modelo, São Cristóvão, Transol, Vitral e União. Esta última também faz parte do Grupo Evangelista.

