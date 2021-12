Três bairros de Salvador terão fornecimento de água interrompido nesta 4ª

Os bairros de Pirajá, Campinas de Pirajá e Marechal Rondon, em Salvador, terão o fornecimento de água interrompido nesta quarta-feira, 7. A informação foi divulgada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) nesta segunda, 5.

De acordo com a empresa, será realizado um serviço de manutenção no parque de reserva de Pirajá e haverá a necessidade da interrupção do abastecimento. Porém, os moradores que contam com reservatório de água compatível para a residência não serão afetados.

O término da manutenção está previsto às 16h de quarta, e o fornecimento será normalizado de forma gradual, com estimativa de completa regularização em até 48 horas.

