Três bairros de Salvador recebem Agência Móvel Coelba

Os moradores dos bairros de Massaranduba, Paripe e Caixa D´Água em Salvador, terão até o dia 5 de abril para utilizar os serviços da Agência Móvel da Coelba. O objetivo é realizar cadastramento dos clientes na Tarifa Social de Energia, benefício do Governo Federal que concede descontos de até 65% na conta de energia.

Em Massaranduba, a unidade móvel estaciona nesta segunda-feira, 31, no Condomínio Vivenda da Massaranduba, localizado na Rua Magalhães Neto, e fica à disposição do público até sábado , 5. Na quarta-feira, 2, o bairro da Caixa D' Água também receberá a visita de uma unidade móvel, que ficará estacionada na Rua Saldanha Marinho, próximo à Igreja Batista Filadélfia, à disposição do público até sexta-feira, 4. Nos dois locais, o horário de funcionamento será das 8h30 às 16h30.

Os interessados devem se apresentar munidos de CPF, identidade, última fatura de energia e Número de Identificação Social (NIS) ou cartão do Bolsa Família ou número do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além do cadastramento, estarão disponíveis nas unidades móveis serviços como pedidos de novas ligações, parcelamento de débitos, segunda via de conta de energia, religações, entre outros.

