Três adolescentes são baleados na porta de casa em Vida Nova

Dos três adolescentes baleados na noite da terça-feira (28), em Vida Nova, em Lauro de Freitas - Região Metropolitana -, apenas um garoto de 16 anos, ferido nas costas, permanece internado no Hospital Geral Menandro de Faria, no mesmo município. Ele, um amigo de 15 e uma amiga de 13 foram atingidos por baladas perdidas durante um atentado ocorrido no Caminho 126, no final de linha das topics.

Segundo a garota, que foi baleada de raspão na perna direita, o grupo conversava na porta de casa, às 9h, quando três homens encapuzados saíram do Caminho 127 já atirando. Os caminhos ficam em lados opostos. "Minha amiga viu eles e mandou a gente correr. Todo mundo correu lá para baixo, quando olhei, meu amigo já estava caído no chão", lembrou a estudante, assustada.

Alvo passava pela rua

Sob anonimato, uma testemunha revelou que o alvo dos suspeitos era um homem que passava pela rua. Ela não soube informar se o rapaz foi atingido pelos tiros. Um PM afirmou que a ação foi motivada pela disputa por pontos de tráfico de drogas na localidade e que nenhuma das vítimas tem envolvimento com a criminalidade.

Segundo a delegada Juceli Santana, titular em exercício da 27ª DT (Itinga), investigadores da unidade estão na rua tentando prender os criminosos.

