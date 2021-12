Três acidentes deixam três feridos em Salvador

Na manhã deste domingo, 12, dois acidentes foram registrados em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), duas pessoas ficaram feridas com leves escoriações.

Ainda segundo a Transalvador, três veículos colidiram no bairro do Curuzu, por volta das 10h15 e um veículo se chocou com o meio fio na avenida Luis Eduardo Magalhães, às 10h24.

Um acidente na avenida Luis Eduardo Magalhães, próximo a Grande Bahia, deixou uma vítima ferida por volta das 14h10. A colisão envolveu apenas um carro de pequeno porte, no entanto, ainda não há mais informações sobre o ocorrido. Uma viatura foi encaminhada ao local para averiguar a situação e prestar os primeiros atendimentos.

