Três abrigados da Casa de Saúde Ana Nery são esfaqueados

Três pessoas foram feridas com golpes de faca em uma briga que aconteceu, na madrugada desta quinta-feira, 18, na Casa de Saúde Mental Ana Nery, no largo da Soledade, que abriga pessoas em situação de rua.

Informações da Central de Telecomunicações da Polícia (Centel) apontam que Jeferson Santos de Jesus, 23, Jaílton Cardoso Santos, 23, e Levino Fernandes do Nascimento, 24, eram moradores da casa e se envolveram em uma discussão por volta de 1h40.

O crime aconteceu um dia após o titular da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), Maurício Trindade, anunciar a desocupação do imóvel para a construção de uma escola municipal.

De acordo com um morador da casa, que preferiu não ser identificado, os três feridos teriam envolvimento com o tráfico de drogas e disputavam a venda de maconha e crack no local.

A ocorrência foi registrada pela 37ª Companhia Independente da Polícia Militar, pela delegada Ana Virgínia Paim, no entanto foi encaminhada ainda ontem para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que vai investigar o crime.

A polícia ainda não tem informações sobre autores das agressões e não confirma o envolvimento dos feridos com o tráfico de drogas.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital Ernesto Simões e para o Hospital Geral do Estado (HGE) e tiveram alta no final da tarde de ontem.

Drogas - Em 26 de junho, reportagem de A TARDE mostrou depoimentos de moradores que estavam abrigados na casa acerca do uso de drogas nas dependências do imóvel.



Na ocasião, um morador chegou a afirmar que haveria nas dependências do imóvel um espaço destinado exclusivamente para o uso de crack e maconha. O uso de substâncias ilícitas no local foi alvo, também, de reclamações de vizinhos, que se queixaram do forte cheiro e do aumento do número de furtos no bairro.

Em nota, a assessoria de imprensa da Semps informou que só foi notificada sobre o caso na manhã de ontem.

"No momento do incidente não havia nenhum representante da Semps no prédio, seguindo orientação da Defensoria Pública a não permanecermos no local no período noturno", informou a nota.

De acordo com a coordenadora do Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPSR), Maria Lúcia Santos Pereira, o incidente comprova que o abrigo não estaria sendo gerido de forma adequada.

"É justamente para evitar esse tipo de ocorrência que o Ministério do Desenvolvimento Social recomenda que cada casa abrigue, no máximo, 50 pessoas. É preciso que o acolhimento dessas pessoas seja feito de forma correta por profissionais treinados".

