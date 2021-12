Trens voltam a operar após reparos na rede elétrica

Os quatro trens da linha Calçada- Paripe voltaram a operar depois da manutenção de um dos cabos da rede elétrica, que foi atingido por um raio por volta das 5h30 desta quarta-feira, 8, informou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur)

Ainda de acordo com o órgão, uma equipe de manutenção elétrica começou o conserto cerca de duas horas após o incidente, e o serviço foi restabelecido, parcialmente, com a operação do maior veículo disponível, que saiu da Estação de Paripe rumo à Calçada, às 8h45.

