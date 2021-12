Trens do Subúrbio voltam a operar normalmente

O sistema de trens do Subúrbio voltou a operar normalmente às 18h40 e funcionará com duas composições até as 20h desta segunda-feira, 15, de acordo com informações da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

Nesta terça-feira, 16, o sistema opera normalmente, das 6h às 20h. A passagem custa R$ 0,50 (inteira) e R$ 0,25 (meia).

