Trens do Subúrbio passam por manutenção para voltar a operar

As mais de 12 mil pessoas que utilizam os trens do Subúrbio ficaram prejudicadas na manhã desta segunda-feira, 15, quando os quatro trens que operam na linha Paripe - Calçada não funcionaram. De acordo com a Companhia de Transporte do Estado da Bahia (CTB), três deles apresentaram problemas técnicos - dois trens tiveram defeitos nos motores e um terceiro apresentou problema elétrico - e o quarto trem teve o pára-brisa apedrejado por vândalos, tendo que ser retirado de circulação temporariamente.

Ainda de acordo com a CTB, havia previsão de que dois trens voltassem a operar ainda nesta tarde, mas a rede aérea de energia sofreu dano ao ser atingida por um raio às 14h10 desta segunda-feira, 15. O dano deixou a linha sem energização, impedindo o funcionamento do sistema.

A CTB salienta que todas as medidas estão sendo tomadas para o retorno da energia e do serviço o mais rápido possível.

Atualmente, o sistema de trens do Subúrbio opera com dois trens e possui outros dois reservas. O horário de funcionamento vai das 6h às 20h e a passagem custa R$ 0,50 (inteira) e R$ 0,25 (meia).

