Trens colidem e deixam mais de 45 feridos no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Uma batida entre dois trens deixou 47 feridos na tarde desta sexta-feira, 1º, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A colisão ocorreu entre as estações Santa Luzia e Lobato. Não há vítimas.

O Corpo de Bombeiros e a equipes da polícia militar foram mobilizados e já estão no local. Além disso, pelo menos 10 unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas.

Até as 17h30, 24 passeiros foram removidos para as Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paripe, Adroaldo Albergaria, San Martin e Hospital Ernesto Simões. Outros 23 sofreram ferimentos leves e, em seguida, foram liberadas.

Segundo a Secretária de Saúde, não houve nenhuma ocorrência grave, e a maioria dos casos foi de escoriações e suspeitas de fratura.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou desconhecer o que provocou o acidente. A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) já iniciou as investigações para apurar as causas (confira íntegra da nota abaixo).

Trânsito

Devido ao acidente, todas as vias de acesso ao bairro do Lobato ficaram congestionadas. De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), as duas vias da avenida Suburbana (sentido Calçada e Paripe) apresentou retenção no fluxo de veículos.

Outras localidades da cidade sentiram os reflexos no trânsito, como a Av. San Martin e o Largo do Tanque. A Transalvador estimou cerca de 5 km de congestionamento.

