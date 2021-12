Tremor esvazia prédio público no Centro

O turno vespertino no prédio do Ministério da Saúde, localizado na Praça da Sé (Centro), começou com gabinetes e escritórios vazios nesta sexta-feira, 15. Após um tremor na estrutura do edifício, sentido pelos funcionários, o expediente no local foi suspenso por 36 horas. Aproximadamente 300 servidores da Fundação Nacional da Saúde (Funasa) decidiram se retirar do prédio.

A evacuação temporária foi recomendada por um engenheiro da Defesa Civil de Salvador (Codesal), solicitado por funcionários do ministério. Após percorrer por uma hora toda a edificação, o engenheiro do órgão municipal expediu, às 11h25, uma notificação, alegando que "não foram observadas fissuras nas paredes, no teto nem rachaduras no piso, em todos os andares vistoriados".

Contudo, o profissional da Codesal concluiu, em notificação expedida após a inspeção, que "em razão de insegurança dos funcionários que trabalham na construção, sugerimos que o prédio não seja utilizado por 36 horas, sendo observado".

Sem riscos - Em nota divulgada posteriormente, a Codesal esclareceu que o prédio do Ministério da Saúde na Praça da Sé não corre risco de desabar.

O órgão explicou, ainda no comunicado, que o tremor percebido pelos funcionários e visitantes que estavam no edifício decorreu da demolição de um pilar, licenciado pela Superintendência de Controle e Uso do Solo do Município (Sucom), nas proximidades do prédio do órgão federal, o que teria causado a movimentação em alguns terrenos vizinhos.

A Codesal também informou que o terreno em que ocorreu o serviço licenciado pela Sucom é público, e que a demolição do pilar faz parte de uma das etapas de uma obra realizada sob responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Vazio - A equipe de reportagem foi até o local verificar se os funcionários continuaram trabalhando, mesmo com a recomendação de evacuação temporária. Contudo, apenas o gabinete da secretaria da Funasa, no sétimo andar, estava funcionando.

Entre as poucas pessoas que ainda permaneciam no local, estava a superintendente da Funasa, Glenda Barbosa de Melo, que explicou o acontecido.

"Após a demolição de uma estrutura no terreno vizinho, um forte tremor afetou a área dos fundos do edifício. Não foram todos os funcionários que sentiram", revelou a superintendente.

Glenda contou que funcionários do quinto andar ficaram aflitos, e que alguns correram para a área externa do edifício. "Entramos em contato com a Codesal e fomos orientados a verificar se havia rachaduras e fissuras na estrutura do prédio, o que não localizamos em toda a estrutura", finalizou Glenda.

O prédio está sob observação de uma equipe da empresa M. Service, responsável pela manutenção estrutural do imóvel. A empresa apresentará um laudo, apontando se houve ou não alterações na estrutura do edifício. O documento será expedido na próxima segunda, 18.

No entorno do edifício, donos e funcionários de empreendimentos vizinhos negaram ter percebido tremores, e disseram que apenas tomaram conhecimento do fato após saber do desespero de funcionários da Funasa.

