Trem do metrô circula pela 1ª vez do Detran à rodoviária

A Linha 2 do metrô da capital (Salvador-Lauro de Freitas) teve, na manhã desta quinta-feira, 29, a primeira viagem-teste, com os trens partindo da Estação Detran para a Estação Rodoviária.

A ação marcou o início da fase de testes no trecho equivalente a 1,5 quilômetro entre as duas estações. De acordo com o titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Carlos Martins, o teste é "um avanço importante" para o cumprimento do prazo previsto para a entrega das estações Acesso Norte 2, Detran e Rodoviária até o final deste ano.

Iniciadas em fevereiro de 2015, as obras da Linha 2 estão, segundo o secretário, 69% concluídas e devem ser finalizadas até o 2º semestre de 2017. As estações Acesso Norte 2 e Detran estão prontas, e a Rodoviária tem cerca de 80% da estrutura construída. Para o presidente da CCR Metrô Bahia, Luís Valença, o resultado do teste no trecho foi "animador".

Com duas plataformas laterais, escadas rolantes, elevadores, bicicletário e sanitários, além de estrutura de acessibilidade com piso tátil e rampas de acesso, as duas estações estão localizadas em pontos de grande circulação de pessoas e devem facilitar o tráfego na região. A expectativa da CCR Metrô é que, após a entrega da etapa, 200 mil novos passageiros passem a utilizar o modal diariamente.

Prazo

"O prazo está em dia. Esse é um trecho muito importante para o início da Linha 2", disse Carlos Martins. Segundo o titular da Sedur, "as estações Detran e Rodoviária atenderão a uma forte demanda. Quando forem entregues, junto com a Acesso Norte 2, vão melhorar a vida do passageiro, com transporte público de qualidade, segurança e menos engarrafamentos em uma área que hoje é bastante complicada".

