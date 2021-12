Treinamento gratuito para técnicos de enfermagem é realizado nesta quinta

Será realizado nesta quinta-feira, 28, o treinamento "Atualização teórico-prático de preparo e administração de medicamentos". O evento será realizado, das 19h às 22h, na Faculdade Atualiza, localizada no Rio Vermelho.

O curso é gratuito, voltado para técnicos de enfermagem e dá direito a certificado de participação. As inscrições são limitadas e devem ser feitas através do site da instituição idealizadora do evento.

No treinamento serão abordados os temas: noções básicas de farmacologia, normas de Biossegurança no preparo e na administração de medicamentos, cálculo de medicação e gotejamento, transformação de soluções, diluição e preparo de medicamentos, vias de administração de medicamentos, segurança na administração de medicamentos, questões éticas e legais na administração de medicamentos.

A aula será ministrada pela professora e enfermeira intensivista Tyciana Paolilo Borges, mestre em Enfermagem pela Ufba e membro do Grupo de Estudos sobre Educação, Ética e Exercício da Enfermagem EXERCE da EEUFBA, do Núcleo de Pesquisa e Educação Transdisciplinar em Bioética (Núcleo de Bioética) da FMB/UFBA e do Comitê de Ética em Pesquisa da FMB/UFBA.

adblock ativo