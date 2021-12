Trechos da capital baiana serão interditados para Lavagem de Itapuã

Devido a Lavagem de Itapuã, que acontece nesta quinta-feira, 21, alguns trechos da capital baiana serão interditados para a realização do evento. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), durante a festa serão instaladas 22 barreiras. As fixas serão montadas a partir das 4h até as 19h. Já as barreiras móveis funcionarão entre as 7h e 19h.

No período das 7h às 19h, o trecho compreendido entre Piatã e Largo da Cira e na Av. Dorival Caymmi estarão bloqueados. Com isso, os ônibus terão como opções, sentido Centro, o Viaduto Mário Andreazza e as avenidas Luiz Viana (Paralela) e Orlando Gomes, até alcançarem a Av. Otávio Mangabeira.

Aqueles que desejam chegar em Itapuã precisarão seguir pela Av. Octávio Magabeira, retornar em frente à guarita de acesso ao estacionamento Sol Park e, seguir, pela Avenidas Octávio Mangabeira, Orlando Gomes, Luiz Viana (Paralela) e Dorival Caymmi.

Das 7h às 19h, a rua Yemanjá terá sentido único de tráfego, entre o restaurante Habib's e o Condomínio Casa Blanca. Já entre 0h e 19h, veículos não poderão estacionar no lado direito da rua Yemanjá.

Também haverá bloqueio do trânsito das 7 às 19h na Av. Octávio Mangabeira, a partir da Rua Yemanjá; Praça da Sereia; Av. Dorival Caymmi, entre a Praça da Sereia e a Rua Clementino Heitor de Carvalho; e na Rua Aristides Milton, entre a Praça da Sereia e o acesso à Ladeira do Abaeté.

Tráfego e estacionamento de veículos estará proibido, das 19h do dia 21 até as 2h do dia 22, na rua Aristides Milton; praça Dorival Caymmi; rua Genebaldo Figueiredo; rua João do Peixe; e rua Arnaldo Francelino. Os veículos que circulam pelo trecho interditado terão como opção, no sentido Centro, o Viaduto Mário Andreaza e as avenidas Luis Viana ( Paralela),.Orlando Gomes e Octávio Mangabeira.

Os motoristas que irão acessar o bairro, terão como opção a Av. Octávio Mangabeira, retorno em frente à guarita de acesso ao Estacionamento Sol Park, as avenidas Octávio Mangabeira,Orlando Gomes, Luis Viana (Av. Paralela) e Dorival Caymmi.

Veículos com destino à rua Professor Souza Brito, Jardim Encantamento, Loteamento Pedra do Sal, Alameda da Praia e adjacências, terão como opção de tráfego a Av. Dorival Caymmi; rua Paulo Afonso Baqueiro; Ladeira do Mirante do Abaeté; Largo do Abaeté; e Ladeira do Abaeté.

Já os provenientes da rua Professor Souza Brito, com destino à Nova Brasília de Itapuã, terão como opção de tráfego a Ladeira do Abaeté; Largo do Abaeté; Ladeira do Mirante; rua Paulo Afonso Baqueiro; e Av. Dorival Caymmi.

Atuações

De acordo com o órgão, serão disponibilizados 12 ônibus extras, das 15h30 às 23h, na Estação Mussurunga, com itinerários distribuídos na orla, centro e Subúrbio. Além disso, cerca de 70 guardas municipais, 15 salva-vidas, 100 agentes de fiscalização e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atuarão na festa.

adblock ativo