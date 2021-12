Trechos da Av. ACM passarão por alterações por conta de obras do BRT

Com o objetivo de dar continuidade às obras estruturantes do BRT, o tráfego da Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) passará por alterações a partir do dia 30 de agosto, na próxima sexta-feira. Os detalhes das mudanças foram apresentados nesta quinta-feira, 22, em uma coletiva no Palácio Thomé de Souza, com as presenças do secretário de Mobilidade, Fábio Mota, e do superintedente da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller. (Confira abaixo vídeo ilustrativo)

"Nós estamos falando de uma área onde passam 70% das linhas de ônibus de Salvador. Essa região tem vários alagamentos e essa obra tem a intenção de melhorar a mobilidade na cidade, resolver a macro e micro drenagem, além de trazer qualidade ao sistema de transporte público", pontuou Fábio Mota.

O tráfego da via principal, no sentido Av. Luís Viana Filho (Paralela), será desviado a partir das imediações do supermercado Sam's Club. Assim, os veículos que vierem da Avenida Juracy Magalhães deverão acessar a via marginal, voltando novamente à pista principal, logo após o Walmart.

Já no sentido Lucaia, no mesmo trecho, serão realizados pequenos desvios. Nas imediações da loja Lar Shopping a via ficará mais estreita, passando de quatro para três faixas no sentido Lucaia, para permitir a construção do elevado que será implementado no local.

As mudanças na região irão afetar o fluxo de veículos que saem da rua Cipreste, ao lado do Sam's Club. O acesso à via principal no sentido Lucaia será interditado, e os veículos deverão utilizar a via marginal, sentido Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), acessando a via principal após o Wallmart, como os demais veículos que seguem na mesma direção. Para ir no sentido Lucaia, a opção é permanecer na Rua da Alfazema e acessar a Av. Paulo VI, saindo ao lado do Hiper Posto.

Em caso de dúvidas, agentes de trânsito estarão à disposição pela região para esclarecer e orientar os condutores sobre as alterações.

"A programação é que no dia 31, que é um sábado, o trânsito já seja alterado para que as pessoas possam ir se acostumando durante o fim de semana", afirmou o superintendente. As alterações serão realizadas desde as primeiras horas da manhã, e têm previsão para serem concluídas no início de 2020.

O secretário de Mobilidade ainda revelou que no primeiro trecho do BRT, que vai do Iguatemi até o Parque da Cidade, já estão ficando prontos dois viadutos com previsão de entrega até o final deste ano. Já o segundo trecho que vai do Parque da Cidade até a Estação da Lapa ainda está em processo licitatório e a previsão é que as obras sejam iniciadas ainda em 2019.

