Trecho onde ocorreu o descarrilamento do metrô é liberado

Após o descarrilamento de um dos vagões do metrô nesta terça-feira, 4, o trecho entre a estação do Retiro e perto do Acesso Norte foi liberado para operação na manhã desta quarta, 5, informou assessoria de comunicação da concessionária CCR Metrô Bahia. O trem também voltou a funcionar nesta manhã.

Em nota, logo após o incidente, a empresa responsável pelo metrô, informou que um problema técnico fez com que o último carro da composição mudasse de via, na altura do trecho onde estão sendo feitas as obras de ligação entre a linha 1 e linha 2.

Ainda segundo a concessionária, havia cerca de 40 pessoas no último carro do metrô, mas ninguém ficou ferido com o acidente. As causas do descarrilamento, que ocorreu por volta das 10h30 em uma bifurcação, estão sendo investigadas pela concessionária do sistema.

Por conta do incidente, o serviço foi suspenso entre as estações Acesso Norte e Retiro até a manhã desta quarta. O transporte neste trecho foi feito por micro-ônibus gratuitos disponibilizados a cada dez minutos pela concessionária CCR Metrô Bahia.

O estudante Jutair Júnior Silva, 26, que usa o transporte frequentemente, disse à reportagem de A TARDE se sentir inseguro após o ocorrido. "Eles têm que explicar direito o que aconteceu, para que a gente volte a ter confiança", opinou.

