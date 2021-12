Trecho final da Paralela é interditado para obras no final de semana

Um trecho da Avenida Paralela, no sentido Centro, será interditado entre meia-noite deste sábado, 15, e 5h de domingo, 16. A ação acontece para implantação da nova passarela do Salvador Shopping, informam a CCR Metrô Bahia e o Consórcio Mobilidade Bahia.

A intervenção terá início com o estreitamento da via na altura da Rua Thomaz Gonzaga e inclui e fechamento total do trânsito entre 2h e 3h, com bloqueio antes do viaduto da Av. Luís Eduardo Magalhães.

Os motoristas contarão com as seguintes rotas alternativas:

- Os que seguem na Paralela com destino à Av. ACM terão de acessar o viaduto da Av. Luís Eduardo Magalhães, pegar o primeiro retorno da Estrada do Curralinho, entrar na Rua Arnaldo Lopes da Silva e passar pela Av. Professor Manoel Ribeiro em direção à Av. Tancredo Neves, seguindo então para a Av. ACM.

- Os que seguem na Av. Luís Eduardo Magalhães com destino à Av. ACM terão de cruzar o viaduto, pegar o primeiro retorno da Estrada do Curralinho, entrar na Rua Arnaldo Lopes da Silva e passar pela Av. Professor Manoel Ribeiro em direção à Av. Tancredo Neves, seguindo então para a Av. ACM.

