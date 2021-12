Trecho de rua na Barra é interditado após tubulação de gás ser perfurada

Duas faixas na rua Marquês de Caravelas, no bairro da Barra, em Salvador, foram interditadas na tarde deste domingo, 16, após uma tubulação de gás ser perfurada acidentalmente por uma retroescavadeira. O caso ocorreu por volta das 14h, durante uma obra emergencial da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a tubulação pertence à Bahiagás. Uma equipe da empresa esteve no local e fez o reparo no equipamento. Em seguida, por volta das 14h50, o trabalho da Embasa foi retomado e as faixas de trânsito liberadas, informou a Transalvador.

Por meio da assessoria, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e chegou a enviar uma equipe ao local, porém, quando a guarnição chegou, funcionários da Bahiagás já estavam com os reparos na tubulação em andamento.

