Trecho de obras inacabadas continua a oferecer risco na orla de Ondina

O local que anteriormente estampava uma das mais belas paisagens da orla de Salvador hoje fica encoberto por tapumes em um trecho entre o Instituto Social da Bahia (Isba) e a Pedra da Sereia, no bairro de Ondina.

Como de rotina, ciclistas, moradores e comerciantes locais se aventuram ao andar próximos aos tapumes e pelo canteiro da pista. Muitas vezes, eles chegam a dividir a pista com os veículos.

Morador do bairro há oito anos, o motoboy Manuel Moura, 45, classificou que o pequeno trecho na maioria das vezes se torna longo, tendo em vista o risco que os moradores passam diariamente. "Os tapumes cobrem a beleza de nossa orla e também deixam a comunidade com medo de ser atropelada ou imprensada por algum carro ou ônibus", diz o motoboy.

O trecho cercado por tapumes de aço faz parte das obras de requalificação da orla de Ondina, que estava prevista para iniciar em agosto do ano passado. O projeto desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, conta com ciclovia e aumento da acessibilidade dos pedestres. Cerca de seis meses depois, o cenário é de uma obra que ainda não foi iniciada, trazendo prejuízos para as pessoas que precisam utilizar o trecho diariamente.

Aproveitando as férias escolares, os estudantes Lucas Rocha, 18 anos, e Luís Fernando, 16 anos, tentavam fazer uma caminhada pelo bairro, mas encontraram bloqueios para realizar a atividade física.

"É a primeira vez que estamos passando por aqui. Quando observamos os tapumes, tivemos que mudar o roteiro da corrida e atravessar a pista. A situação desanima, pois esperava uma corrida que fosse possível, aproveitar a paisagem com segurança, mas não encontramos nada do que planejamos", diz Lucas.

Licitação

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) a homologação para a licitação referente à obra na orla Barra/Ondina Trechos II e III, foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda, 8.

O trecho é cercado por tapumes de aço (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE | 08.01.2017)

Ainda segundo o órgão, a próxima fase é a assinatura do contrato e, em seguida, a ordem de serviço para a execução das obras, que tem previsão para serem iniciadas ainda este mês, no trecho que liga o Instituto Social da Bahia (Isba) à Pedra da Sereia. Segundo a Seinfra, para evitar a passagem dos transeuntes no local onde estão os tapumes, pode ser utilizada uma faixa de pedestres para que as pessoas atravessem a pista e caminhem do lado posterior à interdição.

Em seguida, em frente ao Instituto Baiano de Reabilitação (IBR), existe outra faixa para travessia e retorno para o lado do calçadão. Entre as mudanças que devem ocorrer após a conclusão das obras, o passeio da Pedra da Sereia contará com estrutura suspensa sobre a areia, uma ciclovia em balanço, além de novos equipamentos de lazer. Para reduzir o sombreamento, o piso terá formato vazado que permite a passagem da luz solar.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

