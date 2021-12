Trecho da Barra é entregue e aberto pela banda Habeas Copos

Um trecho de 600 metros entre o Barra Center e a Cabana da Barra, primeira etapa do projeto de requalificação, será aberto oficialmente, nesta sexta-feira, 21, para o Carnaval. Na ocasião, a banda de sopro Habeas Copos vai dar início a folia no circuito carnavalesco.

A obra contempla o cabeamento subterrâneo das redes de água e esgoto, luz e gás, colocação do piso compartilhado para pedestres e veículos, escadarias e rampas de acesso à praia. No entanto, na próxima quinta-feira, 6, após o Carnaval, o trecho será fechado outra vez para conclusão dos trabalhos de paisagismo, instalação do mobiliário urbano e da iluminação definitiva em LED.

Nesta quinta-feira, 20, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) fez a primeira limpeza do piso compartilhado do trecho, com 20 agentes com carros-pipa e uma máquina com varredeira.

As ruas paralelas à nova orla e as praias também foram limpadas.

